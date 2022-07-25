Заседание ИКСО

В избирательной комиссии Саратовской области зарегистрировали списки кандидатов от ЛДПР, партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и партии «Новые люди».

От ЛДПР на выборах в депутаты Саратовской облдумы седьмого созыва зарегистрирован список из 30 человек. От «Справедливой России» - 28 кандидатов, от реготделения партии «Новые люди» - 24 кандидата.

Напомним, региональное отделение всероссийской партии «Единая Россия» также имеет зарегистрированный список кандидатов.

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