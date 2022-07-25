На Театральной площади пройдет ярмарка одежды и обуви

На Театральной площади в Саратове пройдет ярмарка одежды, текстиля и обуви, соответствующее распоряжение за подписью Михаила Исаева размещено на сайте городской администрации.

Ярмарки легкой промышленности по продаже одежды, обуви и текстиля будут проходить ежедневно с 25 июля по 3 августа. Они открыты с 8.00 до 20.00.

На площади разместят торговые палатки различного типа, а также примерочные.

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