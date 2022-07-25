Оперативная съемка

Под Саратовом задержали наркокурьера на черном внедорожнике. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В Гагаринском районе Саратова, на выезде с заправки был остановлен с целью проверки документов автомобиль Toyota Land Cruiser подозреваемого. Совместно с сотрудниками спецподразделения было проведено задержание и досмотр. В внедорожнике 37-летнего жителя Кемеровской области полицейские обнаружили и изъяли 3 свертка с синтетическими наркотиками массой более 1,2 кг, электронные весы и приспособление для вакуумной упаковки.

Установлено, что мужчина занимался распространением наркотических средств по регионам Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.

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