Над Лисичанском развернули флаг Саратовской области

Бойцы с флагом Саратовской области

Над освобожденным городом Лисичанском развернули флаг Саратовской области. Так саратовцы, участвующие в СВО на Украине, проявили уваженеи к родному региону. Соответствующую информацию публикует Телеграм-канал «Время Саратовское Z».

- Саратовские бойцы оказались в числе тех, кто освобождает ЛНР в составе группировки с литерой «V». Они выступили на одном из самых горячих направлений. В частности, именно саратовский сводный отряд ОМОНа и СОБРа атаковал в направлении «Тошковка - Лисичанск», - рассказал Герой России Александр Янклович.

После освобождения города саратовские бойцы развернули над Лисичанском флаг Саратовской области.

Напомним, ранее в прифронтовой зоне был замечен танк с надписью «Саратов».

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