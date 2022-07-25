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Происшествия25 июля 2022 8:48

В Саратове 12-летний мальчик отравился алкоголем и попал в больницу

На мать ребенка составили протокол
Наталия Калинина
ЧП в Саратове

ЧП в Саратове

Вчера вечером из Ленинского района Саратова скорая помощь госпитализировала 12-летнего мальчика.

По информации минздрава, мальчик был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом в состоянии средней степени тяжести. Ребенка забрали от дома на Стекольном проезде и в 17.30 доставили в детскую больницу.

В отношении матери пострадавшего составлен протокол по ст. 20.22 КоАП. Полиция проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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