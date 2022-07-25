В Саратовской области только 7,4 процента жителей относятся к среднему классу

РИА Новости

Саратовская область оказалась на 51 месте по доле среднего класса среди регионов России. К таким выводам пришли аналитики «РИА Новости».

Средним классом считаются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. Таких в Саратовской области всего 7,4 процента. При том, что в России средний показатель 11,5 процента. Данные подготовлены на основе данных официальной статистики за 2021 и 2022 годы.

Больше всего представителей среднего класса в Ямало-Ненецком округе: там их более 46 процентов, а в Ингушетии и Чеченской Республике таких меньше 2 процентов.

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