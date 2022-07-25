Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2022 8:34

В Саратовской области только 7,4 процента жителей относятся к среднему классу

Саратовская область оказалась на 51 в РФ месте по доле среднего класса
Наталия Калинина
РИА Новости

РИА Новости

Саратовская область оказалась на 51 месте по доле среднего класса среди регионов России. К таким выводам пришли аналитики «РИА Новости».

Средним классом считаются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. Таких в Саратовской области всего 7,4 процента. При том, что в России средний показатель 11,5 процента. Данные подготовлены на основе данных официальной статистики за 2021 и 2022 годы.

Больше всего представителей среднего класса в Ямало-Ненецком округе: там их более 46 процентов, а в Ингушетии и Чеченской Республике таких меньше 2 процентов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.