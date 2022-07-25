Работа на производстве

В Саратовской области открыты 44 новых направления подготовки кадров, об этом сообщили после мониторинга специальностей среднего профессионального образования, проведенного по требованию Романа Бусаргина.

Сейчас в регионе существуют более 44 новых направлений подготовки, например «Обработка металлов под давлением», «Технологии информационного моделирования БИМ», «Мехатроника» и многие другие.

Другим важным направлением стало создание современной учебно-производственной базы в школах и колледжах. В рамках нацпроекта в регионе каждый год появляются новые мастерские, оснащенные новейшим оборудованием. До 2024 года откроют 64 таких объекта.

В этом году Саратовская область также участвует в проекте «Профессионалитет» по направлениям машиностроения и сельского хозяйства. Студенты получают востребованные знания, а работодатель берет на себя обязательство по трудоустройству молодых специалистов.

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