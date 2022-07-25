фото: СУ СКР
В Балашове обнаружили изрезанный труп мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
Вчера, 24 июля в квартире многоэтажки на Урицкого в городе Балашове обнаружили тело 46-летнего мужчины с колото-резаными ранами.
По подозрению в убийстве задержан 21-летний местный житель, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.