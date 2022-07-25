фото: СУ СКР

В Балашове обнаружили изрезанный труп мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Вчера, 24 июля в квартире многоэтажки на Урицкого в городе Балашове обнаружили тело 46-летнего мужчины с колото-резаными ранами.

По подозрению в убийстве задержан 21-летний местный житель, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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