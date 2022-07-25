Девушка пострадала аварии на Московском шоссе в Саратове

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 24 июля, в Ленинском районе Саратова 21-летняя девушка пострадала в ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 00:30 напротив дома № 1 по Московскому шоссе. 59-летний мужчина на автомобиле «Лада Веста» столкнулся с Datsun, за рулем которого был 23-летний водитель.

В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка иномарки. С травмами госпитализирована в лечебное учреждение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.