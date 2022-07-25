Единая Россия подала в ИКСО список кандидатов в облдуму

Заседание ИКСО

Региональное отделения партии Единая Россия подала в избирательную комиссию Саратовской области документы для выдвижения областного списка кандидатов в депутаты Саратовской областной Думы седьмого созыва.

Представители Саратовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представили список кандидатов по выборам депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва в ИКСО.

Теперь комиссия должна его заверить.

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