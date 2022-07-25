В Красноармейском районе семья на иномарке столкнулась с грузовиком

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 24 июля, в Красноармейском районе Саратовской области семья с двумя детьми пострадала в аварии с грузовиком.
Аварию зафиксировали в 17.45 на 408 километре трассы «Сызрань-Волгоград». 62-летний водитель автомобиля Nissan Almera столкнулся с грузовиком Volvo, за рулем которого был 29-летний молодой человек.
В результате ДТП пострадали четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле: водитель, 34-летняя пассажирка, 13-летний мальчик и семилетняя девочка. Все они с травмами доставлены в больницу, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.
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