Жительница Заводского района стала жертвой «поклонника-иностранца». Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию обратилась 61-летняя жительница Заводского района. Саратовчанка в конце июня познакомилась через соцсеть с мужчиной, представившимся как «Майкл Билз». Мужчина представился инженером, который работает в разных странах. Переписка в мессенджерах была оживленной, новый знакомый сообщил, что очень хочет встретиться, но из-за постоянных переездов по работе такой возможности пока нет. В доказательство своих серьезных намерений мужчина заявил, что сделает дорогой подарок.

Вскоре саратовчанке позвонили якобы с таможни и сообщили, что на ее имя отправлена посылка, в которой ювелирные украшения, парфюмерия, денежные средства, и сумма посылки составляет 50 тысяч долларов. По словам звонившего, для получения посылки необходимо оплатить таможенный сбор в сумме 435 тысяч рублей на указанные счета. Женщина доверилась звонившим и перевела крупную сумму.

Обещанная посылка не пришла, а связь с иностранцем оборвалась. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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