На Украине погиб военный из Красноармейского района

Скорбим
В Красноармейском районе Саратовской области простились с погибшим в ходе СВО Александром Гаглошвили. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
Александр Гаглошвили родился в большой семье в селе Дубовка.
- Он погиб, защищая мирное население Донецкой и Луганской республик, - сообщили в районной администрации.
Прощание с Александром Гаглошвили состоится сегодня, 25 июля, в 12:00 в селе Дубовка.
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