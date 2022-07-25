На Украине погиб военный из Красноармейского района

Скорбим

В Красноармейском районе Саратовской области простились с погибшим в ходе СВО Александром Гаглошвили. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Александр Гаглошвили родился в большой семье в селе Дубовка.

- Он погиб, защищая мирное население Донецкой и Луганской республик, - сообщили в районной администрации.

Прощание с Александром Гаглошвили состоится сегодня, 25 июля, в 12:00 в селе Дубовка.

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