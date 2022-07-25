Пожилая жительница Саратова пострадала в троллейбусе и попала в больницу

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 24 июля, в Волжском районе Саратова в ДТП пострадала 70-летняя пассажирка троллейбуса. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в 17:20 напротив дома № 186 по улице Чернышевского. 29-летняя женщина-водитель троллейбуса, который следовал по маршруту № 109, допустила падение 70-летней пассажирки.
В результате ДТП женщина с травмами была доставлена в лечебное учреждение.
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