Пожилая жительница Саратова пострадала в троллейбусе и попала в больницу

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 24 июля, в Волжском районе Саратова в ДТП пострадала 70-летняя пассажирка троллейбуса. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 17:20 напротив дома № 186 по улице Чернышевского. 29-летняя женщина-водитель троллейбуса, который следовал по маршруту № 109, допустила падение 70-летней пассажирки.

В результате ДТП женщина с травмами была доставлена в лечебное учреждение.

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