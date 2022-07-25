Жители Ленинского и Заводского районов остались без воды до вечера

Сегодня, 25 июля, жители Ленинского и Заводского районов Саратова остались без воды до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

В Заводском районе авария произошла на городском водопроводе по адресу проспект Строителей, 6. На время ремонта без холодной воды остались абоненты по адресам: проспект Строителей, 4-18, на четной стороне. Восстановить подачу воды обещают к 20:00.

По адресу Новостадионная, 18 также идет ремонт труб. До 18.00 прекращено холодное водоснабжение абонентов по адресам: 1й-7й Ново-Автобусные тупик, Новоспортивная, Ново-Автобусная от 6го Мало-Поливановского тупик до Маяковского.

В Ленинском районе проводят ремонт на городском водопроводе по адресу Артельная, 1/1. Из-за него до 18:00 перекрыли холодное водоснабжение абонентов улиц Ново-Астраханская и Ново-Астраханское шоссе. Отключены обе улицы Артельной до 2-й Нагорной.

По адресу Ново-Астраханское шоссе, 45 работы продлятся до 20:00. Без воды остались абоненты Ново-Астраханского шоссе на участке от ул. 4-я Нагорная до 2-я Нагорная.

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