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Происшествия25 июля 2022 6:44

В Красном Куте двое подростков опрокинулись на мотоцикле

Госпитализирована 14-летняя девочка
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Красном Куте двое подростков опрокинулись на мотоцикле. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 24 июля, в 20:20 в Красном Куте произошла авария.

На улице Краснокутской у дома 26, 16-летний подросток на мотоцикле Racer не справился с управлением и упал вместе с мотоциклом. Сидевшая сзади 14-летняя девочка получила травмы и госпитализирована в больницу.

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