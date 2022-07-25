фото: ГИБДД

В Красном Куте двое подростков опрокинулись на мотоцикле. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 24 июля, в 20:20 в Красном Куте произошла авария.

На улице Краснокутской у дома 26, 16-летний подросток на мотоцикле Racer не справился с управлением и упал вместе с мотоциклом. Сидевшая сзади 14-летняя девочка получила травмы и госпитализирована в больницу.

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