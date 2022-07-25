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Происшествия25 июля 2022 6:31

В Саратовской области Toyota на большой скорости влетела в столб

В аварии пострадала 16-летняя девушка
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Саратовской области Toyota на большой скорости влетела в столб. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 24 июля, на трассе Сызрань-Волгоград произошла авария.

29-летний водитель Toyota Camry превысил скорость и влетел в столб. В результате столкновения в аварии пострадала девочка 16 лет. Подросток госпитализирован в больницу.

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