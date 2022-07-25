фото: ГИБДД
В Саратовской области Toyota на большой скорости влетела в столб. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.
Вчера, 24 июля, на трассе Сызрань-Волгоград произошла авария.
29-летний водитель Toyota Camry превысил скорость и влетел в столб. В результате столкновения в аварии пострадала девочка 16 лет. Подросток госпитализирован в больницу.
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