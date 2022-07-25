В Саратовской области еще 59 человек заразились коронавирусом, о чем сегодня, 25 июля, сообщает федеральный оперштаб. Всего в регионе заразились 256 372 человека. Выздоровело с начала эпидемии 249 746 человек, за сутки — 60. В стационарах пребывают 82 пациентов, на амбулаторном лечении — 549.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 9;

- 7-14 лет — 2;

- 15-17 лет — 1;

- 18-29 лет — 8;

- 30-49 лет — 12;

- 50-64 лет — 14;

- 65 и старше — 13.

Четверо пациентов поступили с пневмонией, с признаками ОРВИ — 55.

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