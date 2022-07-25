В Саратове 38-летний мужчина пострадал на пожаре из-за непотушенной сигареты

Вчера, 24 июля, на пожаре в Саратове пострадал 38-летний мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было зафиксировано в 22:21 в двухквартирном деревянном доме на улице 1-й Кольцевой проезд. Поступил сигнал о пожаре в однокомнатной квартире, площадь очага составила 5 квадратных метров.

В результате пожара пострадал 38-летний мужчина, он доставлен в ожоговый центр. Предположительно причиной пожара стала непотушенная сигарета. На тушение выезжали 2 пожарных расчета.

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