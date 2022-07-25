фото: архив КП

На ночном пожаре в Вольске пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сегодня ночью, 25 июля, в Вольске произошел пожар. В 00:11 на пульт «01» поступил сигнал о возгорании в частном деревянном доме на улице Смоленской. Площадь пожара составила 56 квадратных метров. На тушение были направлены 3 пожарных расчета.

Пострадал мужчина 40 лет, у него ожоги второй и третьей степени. Причины пожара выясняются.

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