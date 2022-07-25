фото: Администрация Краснопартизанского района
В ходе СВО погиб уроженец Краснопартизанского района. Об этом сообщает администрация Краснопартизанского района Саратовской области.
22 июля, жители поселка Горный простились с Алексеем Кристя. Кристя погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.
— Алексей Кристя погиб 17 июля в ходе спецоперации. Нам не восполнить этой горькой утраты, нам уже не изменить то, что случилось, но долг каждого из нас – помнить Героя, погибшего во имя мира и чтить его память. Мы скорбим вместе с близкими и приносим свои глубокие соболезнования. Алексей навсегда останется для нас примером мужества, — пишет администрация района.
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