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В Энгельсе мужчина выпал из окна на крышу магазина. Об этом сообщает областная служба спасения.

Вчера вечером, 24 июля, в Энгельсе из окна квартиры на улице Петровской 107 выпал мужчина. 34-летний житель Энгельса упал на крышу магазина.

Спасатели эвакуировали мужчину и тот был госпитализирован.

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