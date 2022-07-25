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Общество25 июля 2022 5:06

В Энгельсе мужчина выпал из окна на крышу магазина

Мужчина госпитализирован
Евгений Бадиков
фото: Яндекс карты

фото: Яндекс карты

В Энгельсе мужчина выпал из окна на крышу магазина. Об этом сообщает областная служба спасения.

Вчера вечером, 24 июля, в Энгельсе из окна квартиры на улице Петровской 107 выпал мужчина. 34-летний житель Энгельса упал на крышу магазина.

Спасатели эвакуировали мужчину и тот был госпитализирован.

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