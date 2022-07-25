Луга где-то под Саратовом

Понедельник обещает быть для саратовцев душным и дождливым.

Сегодня, 25 июля, в Саратове ожидается переменная облачность с кратковременными грозовыми дождями. Ветер северо-восточный, юго-восточный, 5...10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха поднимется до +25 +27 градусов.

В Саратовской области облачно с прояснениями, в отдельных районах грозовые дожди. Ветер дует северо-восточный, юго-восточный, 4...9 м/с, с порывами при грозе до 15-18 м/с. Воздух прогреется до +24 + 26 градусов.

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