фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе в оросительном канале утонул купальщик. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня, 24 июля, 39-летний житель Энгельса сообщил родственникам, что собирается купаться в мелиоративном водоеме рядом с СНТ «Труженик», где купание запрещено.

Мужчина долго не возвращался, и близкие отправились на его поиски. На водной глади канала плавало тело мужчины без признаков жизни.

Тело было вытащено на берег сотрудниками облспаса. Признаков насильственной смерти нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.