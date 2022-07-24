фото: ЧП-Саратов
В Аткарске мужчина упал с железнодорожного моста. Об этом сообщает «ЧП-Саратов»
Сегодня, 24 июля, в районе 17 часов с железнодорожного моста в Аткарске мужчина упал на пути. Очевидец вызвал службу спасения, оперативно прибывшие спасатели оказали 45-летнему мужчине первую медицинскую помощь и транспортировали его в карету скорой помощи.
Пострадавший госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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