фото из соцсетей

В Юбилейном стая собак терроризирует двор многоэтажки. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 23 июля, в городском сообществе «Типичный Юбилейный» появилась публикация возмущенного жителя дома на Усть-Курдюмской, 7Б. По его словам, во дворе обосновалась стая собак, которая держит в страхе весь двор.

— Кидаются на велосипедистов, на собак с хозяевами. Около двух недель назад у женщины загрызли пуделя. Бегают по детским площадкам, на которых играют дети любых возрастов, и всё это может плачевно закончится. К слову, собаки без привычных для бродяг «чипов» на ушах. Жители боятся за себя, детей и животных, — пишет автор публикации.

В комментариях под постом отметили, что эта же стая собак проникла на территорию лицея №107. В другой день, эта же стая обратила внимание на детей, но мужчина спугнул их, облив водой из окна.

В администрации Волжского района на это ответили, что заявку на отлов приняли.

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