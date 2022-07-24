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Общество24 июля 2022 8:44

Михаил Исаев требует ускорить капремонт школ

Школа №5 станет самой большой в городе, будет рассчитана на 1700 ученических мест
Евгений Бадиков
фото: пресс-служба мэрии

фото: пресс-служба мэрии

Михаил Исаев требует ускорить капремонт школ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Согласно строительных площадках прошли планерки. Представители застройщиков и субподрядных организаций доложили о ходе работ, представили планы-графики.

Глава города Михаил Исаев потребовал увеличить темпы работ.

- 1 сентября здесь начнется учебный процесс, поэтому в максимально сжатые сроки, но не в ущерб качеству, надо завершить строительно-монтажные работы и оперативно приступать к благоустройству, - резюмировал мэр.

После сдачи объектов школа 5 станет самой большой в городе, вместе с пристройкой здесь будет более 1700 ученических мест, а в школе 84 появится бассейн, тут будут обучаться 1300 школьников.

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