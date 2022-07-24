Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье24 июля 2022 7:12

В Саратовской области зарегистрировано 63 новых случая коронавируса

У трех больных выявлена пневмония
Евгений Бадиков
фото: википедия

фото: википедия

В Саратовской области зарегистрировано 63 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб Саратовской области.

Сегодня, 24 июля, в области зарегистрировано 63 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в области заразились 256 313 человек.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 31, Энгельсском районе — 13, Балаковском — 7, Аткарском — 5.

У трех больных выявлена пневмония.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.