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В Саратовской области зарегистрировано 63 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб Саратовской области.

Сегодня, 24 июля, в области зарегистрировано 63 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в области заразились 256 313 человек.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 31, Энгельсском районе — 13, Балаковском — 7, Аткарском — 5.

У трех больных выявлена пневмония.

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