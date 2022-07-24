фото: Лиза Алерт

В Саратовской области ищут пропавшего мужчину в куртке и шортах. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

По данным отряда, 30-летний Сергей Дьяков из села Вязовка Татищевского района пропал в пятницу, 22 июня. Рост пропавшего мужчины — 176 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза голубые.

Одет Сергей был в черную куртку и голубые джинсовые шорты. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Сергея, просят позвонить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

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