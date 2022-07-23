В Вольском районе завершается ремонт трассы

Фото: Роман Бусаргин

В Вольском районе завершается ремонт 70-километровой трассы до границы с Ульяновской областью, сообщает Телеграм-канал ВРИО губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Эта трасса объединяет 10 сел с районным центром и обеспечивает сокращённый путь транзита с другими регионами. Треть дороги находилась в ненормативном состоянии, но благодаря поддержке Вячеслава Володина регион получил на дороги дополнительно 8 миллиардов рублей и появилась возможность завершить работы в этом году.

Осталось отремонтировать всего 15 километров дороги, завершить работы планируется в начале сентября. Подрядчик укладывается в график, задействуя бригады в две смены.

- Региональную сеть автодорог необходимо не только приводить в порядок, но и развивать новые направления. В планах строительство 6 межмуниципальных дорог. Например, от села Донгуз (Балтайский район) до Колояра (Вольский район), - добавляет Роман Бусаргин.

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