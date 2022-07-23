Администрация Саратова высказалась против застройки Алексеевского городища

Фото: городская администрация

Саратовские чиновники провели осмотр Алексеевского городища, сообщает городская мэрия.

Ранее от жителей Волжского района в администрацию поступило сообщение о проведении на территории городища геологических исследований, предположительно для дальнейшей застройки.

Сегодня, 23 июля для проверки участка в Алексеевское городище прибыли глава администрации Волжского района Владимир Бьятенко, председатель городского комитета по архитектуре Анастасия Пузанова и министр Саратовской области - председатель комитета культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин.

По итогу осмотра представители власти высказались категорически против застройки по целому ряду причин - статусу Алексеевского городища как памятника федерального значения, необходимости обеспечения свободного доступа к береговой линии и возможного наличия на участках объектов археологического наследия.

Подробнее с результатами проверки можно ознакомиться на сайте мэрии.

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