Администрация Саратова высказалась против застройки Алексеевского городища

Фото: городская администрация
Саратовские чиновники провели осмотр Алексеевского городища, сообщает городская мэрия.
Ранее от жителей Волжского района в администрацию поступило сообщение о проведении на территории городища геологических исследований, предположительно для дальнейшей застройки.
Сегодня, 23 июля для проверки участка в Алексеевское городище прибыли глава администрации Волжского района Владимир Бьятенко, председатель городского комитета по архитектуре Анастасия Пузанова и министр Саратовской области - председатель комитета культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин.
По итогу осмотра представители власти высказались категорически против застройки по целому ряду причин - статусу Алексеевского городища как памятника федерального значения, необходимости обеспечения свободного доступа к береговой линии и возможного наличия на участках объектов археологического наследия.
Подробнее с результатами проверки можно ознакомиться на сайте мэрии.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.