Водитель саратовской маршрутки вез пассажиров со спущенным колесом

Фото: Кадр из видео на «Саратов Онлайн»

Водитель Саратовской маршрутки вёз пассажиров со спущенным колесом, видеозапись этого выложил в социальной сети «Вконтакте» анонимный пользователь.

По словам пассажира, колесо было пробито на ходу, вероятно всего из-за ямы на дороге. Возвращать деньги водитель отказался и продолжил маршрут до конечной не смотря на опасность и весьма медленную скорость движения.

Мнения в комментариях разделились. Одни пользователи возмущены нарушением со стороны водителя. Другие высказывают недоумение в адрес пассажиров, что толи ради тридцати рублей, толи из принципа не покинули маршрутку, продолжив поездку в опасных условиях и на практически черепашьей скорости.

- Информация о действиях водителя направлена перевозчику для принятия мер и дополнительного инструктажа по безопасной перевозке пассажиров, - сообщает аккаунт «Вконтакте» администрации города.

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