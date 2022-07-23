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Общество23 июля 2022 11:08

Из-за ремонта трубопровода ряд Саратовских улиц останется без воды

Савва Чуйченко

Для ремонта трубопровода на ряде Саратовских улиц отключат воду, сообщает ООО «КВС»

Для устранения повреждения водопровода сегодня, 23 июля до 20:00 будет ограничено водоснабжение по улицам: Химическая, Маркина, Парковая, Лесная, 2-й Совхозный проезд, Токмаковские проезды, в посёлке Тепличный.

Так же до полуночи водоснабжение будет ограничено на квадратах улиц Рабочая - Московская и Степана Разина - Аткарская, по улице Уфимцева в домах 2, 4, 6, 10, 10а, 10б, 12, 12а, на Тархова 29.

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