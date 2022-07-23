Из-за ремонта трубопровода ряд Саратовских улиц останется без воды

Для ремонта трубопровода на ряде Саратовских улиц отключат воду, сообщает ООО «КВС»

Для устранения повреждения водопровода сегодня, 23 июля до 20:00 будет ограничено водоснабжение по улицам: Химическая, Маркина, Парковая, Лесная, 2-й Совхозный проезд, Токмаковские проезды, в посёлке Тепличный.

Так же до полуночи водоснабжение будет ограничено на квадратах улиц Рабочая - Московская и Степана Разина - Аткарская, по улице Уфимцева в домах 2, 4, 6, 10, 10а, 10б, 12, 12а, на Тархова 29.

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