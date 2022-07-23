Фото: Госавтоинспекция

В Ершовском районе на дороге нашли труп мужчины, сообщает ГИБДД Саратовской области.

По предварительным данным 22 июля на проселочной дороге вблизи посёлка Тулайково Ершовского района был обнаружен труп мужчины 1990 года рождения, рядом лежал мотоцикл.

Мужчина пропал ранее, 19 июля. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.