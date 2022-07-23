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Происшествия23 июля 2022 10:26

В Энгельсе из Сазанки вытащили тело женщины

Савва Чуйченко
Фото: Служба спасения

Фото: Служба спасения

В Энгельсе из Сазанки вытащили тело женщины, сообщает областная служба спасения.

Сегодня, 23 июля в 8:42 в службу «112» сообщили, что в протоке Сазанка в Энгельсе было обнаружено тело неизвестной женщины. Прибывшие спасатели извлекли тело и передали следователям.

На месте работает областная служба спасения, полиция и следственный комитет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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