Фото: Роман Бусаргин
В Саратове проложат 190 километров новых тротуаров, об этом рассказал в своем Телеграм-канале ВРИО губернатора Роман Бусаргин.
Строительство тротуаров планируется на улицах, где они отсутствуют, в первую очередь строящихся микрорайонах, частном секторе, поселках Жасминном, Поливановка, отдаленных поселках в Гагаринском районе. Строительство будет реализовываться с 2023 года в рамках пятилетней программы с общим финансированием порядка полутора миллиардов рублей.
Так же с 2023 года запланирована программа ремонта дворов с ежегодным финансированием в 300 миллионов рублей. По инициативе Вячеслава Володина работы идут уже сейчас, однако в Саратове остаётся около 1600 дворов, нуждающихся в ремонте.
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