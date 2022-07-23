На сегодня, 23 июля, в Саратовской области появились еще 69 зараженных коронавирусом. Всего в регионе заразились уже 256 250 человек.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 8;

- 7-14 лет — 4;

- 15-17 лет — 1;

- 18-29 лет — 8;

- 30-49 лет — 16;

- 50-64 лет — 19;

- 65 и старше — 13.

С пневмонией поступили 7 человек, с признаками ОРВИ — 62.

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