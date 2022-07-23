На сегодня, 23 июля, в Саратовской области появились еще 69 зараженных коронавирусом. Всего в регионе заразились уже 256 250 человек.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 8;
- 7-14 лет — 4;
- 15-17 лет — 1;
- 18-29 лет — 8;
- 30-49 лет — 16;
- 50-64 лет — 19;
- 65 и старше — 13.
С пневмонией поступили 7 человек, с признаками ОРВИ — 62.
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