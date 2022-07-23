Валерий Радаев стал кандидатом на выборах в Саратовскую облдуму

Фото: Николай Панков

Сегодня, 23 июля, Валерий Радаев был утвержден в качестве кандидата в депутаты Саратовской областной думы седьмого созыва.

Решение было принято по результатам тайного голосования в ходе четвертого этапа конференции саратовского регионального отделения партии "Единая Россия".

Валерий Васильевич прошел по списку кандидатов в региональной части номер 7 по единому избирательному округу. Николай Панков прошел в части номер 4, а Александр Стрелюхин - в восьмой.

Напомним, выборы в облдуму, а также выборы губернатора Саратовской области состоятся 11 сентября 2022 года.

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