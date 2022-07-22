фото: архив КП

За полгода в Саратовской области 186 человек умерли от отравления алкоголем. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Саратовской области.

По данным ведомства, за период с 1 явнаря в регионе 342 человека отравились этиловым спиртом, из них 168 человек скончались. Большинство пострадавших - мужчины (76 процентов)

— Согласно полученным данным, количество отравлений спиртосодержащими жидкостями пищевого и непищевого назначения за анализируемый период увеличилось на 5,2 процента, - сообщили в ведомстве.

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