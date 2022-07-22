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В Саратовскую прокуратуру обратились по поводу «уничтожения дома Деникина». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На одном из саратовских ютуб-каналов появилось открытое обращение по поводу состояния памятника культурного населения «Дом Деникина», который в списках выявленных объектов культурного наследия он числится как «Дом жилой, кон. XIX в.», построенный в 1896 году под сдачу помещений в аренду. С 1902 по 1904 год помещения занимала женская гимназия Куфельд, генерал Антон Деникин жил в одной из квартир с 1907 по 1910 годы. Дом на пересечении Радищева и Рабочей признан аварийным в 2014 году.

— В ходе надзорных мероприятий будут проверены доводы обращения, дана оценка действиям должностных лиц органов власти, при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования — говорится в ответе прокуратуры.

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