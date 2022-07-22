В Вольске участковый не позволил пенсионерке отдать мошенникам 500 тысяч рублей. Эту историю рассказали в ГУ МВД по Саратовской области.

Пенсионерка хотела перевести крупную сумму на неизвестный счет, чем привлекла внимание директора магазина связи. Женщина подошла к терминалу и заявила, что хочет перевести 500 тысяч рублей внучке. Сотрудник магазина стал задавать вопросы посетительнице, но ее ответы были подозрительными, тогда молодой человек вызвал полицию.

Уже через несколько минут участковый уполномоченный МО МВД России «Вольский» капитан полиции Сергей Швачко прибыл на место. При разговоре с пенсионеркой выяснилось, что аферисты уже неделю звонили ей каждый день. Мошенники пугали, что если она срочно не переведет сбережения на безопасный счет, то они пропадут.

Сергей Швачко позвонил дочери гражданки, та быстро пришла на место происшествия – совместными усилиями бабушку удалось отговорить от перевода крупной суммы.

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