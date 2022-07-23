Фото: Архив КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 23 июля в Саратове ожидается небольшой дождь, об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Прогнозируемая температура колеблется от +16 градусов с утра до +25 в конце дня. Ожидается средняя облачность и слабый дождь. Дует слабый ветер до 3 м/с, отдельные порывы могут достигать 6 м/с.
В Саратовской области облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, в отдельных районах сильный. Местами гроза, синоптики обещают град.
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