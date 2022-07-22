Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2022 13:20

Саратовским чиновникам выписали предостережение за слив отходов в Волгу

Наталия Калинина

Саратовским чиновникам выписали предупреждение за слив отходов в Волгу. Об этом сообщает Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям. Ведомство направило в адрес Администрации Саратова предостережение.

В апреле 2022 года специалисты выяснили, что плохо пахнущие сточные воды стекают по улицам и попадают в Волгоградское водохранилище на Волге.

- Несоблюдение обязанностей по очистке стоков влечет административную ответственность. Росприроднадзор ожидает от городской Администрации информацию о принятых мерах в течение 60 дней, - пишут представители ведомства.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.