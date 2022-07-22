Саратовским чиновникам выписали предостережение за слив отходов в Волгу

Саратовским чиновникам выписали предупреждение за слив отходов в Волгу. Об этом сообщает Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям. Ведомство направило в адрес Администрации Саратова предостережение.

В апреле 2022 года специалисты выяснили, что плохо пахнущие сточные воды стекают по улицам и попадают в Волгоградское водохранилище на Волге.

- Несоблюдение обязанностей по очистке стоков влечет административную ответственность. Росприроднадзор ожидает от городской Администрации информацию о принятых мерах в течение 60 дней, - пишут представители ведомства.

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