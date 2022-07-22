скриншот с сайта

Саратовский суд снял блокировку с Tor Project. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеграм-канал «Роскомсвобода».

Саратовский суд постановил заблокировать сайт браузера Tor еще в 2017 году, основываясь на возможности получать через Tor доступ к сайтам с экстремистскими материалами. Сайт был заблокирован в декабре 2021 года.

Была подана жалоба, суд отменил решение о блокировке сайта браузера Tor 19 мая, но сайт оказался разблокирован на днях.

— Учитывая, что при рассмотрении спора районный суд не привлек к участию в деле владельца сайта, тем самым допустив нарушения норм процессуального права, которые являются существенными и непреодолимыми, Саратовский областной суд отменил решение районного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции — сообщается в релизе суда.

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