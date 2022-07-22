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Государственный долг Саратовской области вырос на 2 миллиарда рублей. Информация об этом опубликована на сайте Министерства финансов РФ.

По данным на 1 июля, государственный долг Саратовской области составил 57 млрд 793 млн рублей, что на 2,7 млрд выше, чем показатели 1 июня (55 млрд рублей).

Тем не менее, Саратовская область избавилась от долгов по коммерческим кредитам. Из общей суммы долга 5 миллиардов составляют ценные бумаги государства, а остальные средства - бюджетные кредиты, которые необходимо вернуть в ближайшие 7 лет.

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