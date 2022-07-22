В Саратове учреждена премия Чернышевского в 100 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Премия будет присуждаться за за научно-исследовательские, публицистические и журналистские работы. Лауреаты получат по 100 тысяч рублей. Прием работ будет проходить до 15 сентября, они будут рассмотрены до 15 октября.

- На соискание премии могут быть выдвинуты работы как связанные с личностью и деятельностью Н.Г. Чернышевского, так и на сторонние темы. Премия будет присуждаться в трех номинациях, - уточняют в сообщении.

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