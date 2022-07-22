фото: пресс-служба мэрии Саратова

В Глебучевом овраге построят парк с амфитеатром. Об этом сообщает администрация города Саратова.

Сегодня, 22 июля, в ходе совещания у главы города Михаила Исаева сотрудники профильных комитетов обсудили проекты благоустройства территории Глебучева оврага и Парка Победы.

Так, территорию Глебучева оврага предполагается сделать активной парковой зоной с мостами, переходам, спортивными и детскими площадками. В ходе проектирования были учтены ее особенности: здесь расположена довольно большая зона охраняемого природного ландшафта, а также охранная зона у объекта культурного наследия Дом-музей Павла Кузнецова

Парк Победы предлагается разделить на несколько функциональных секторов - сектор памяти, военная тематика, Национальная деревня Саратовской области и спортивный сектор.

Михаил Исаев отметил, что оба проекта требуют тщательной проработки и будут вынесены на общественные обсуждения.