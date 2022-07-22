В Саратовской области запустят систему оценки качества работы KPI для глав районов

Фото: Роман Бусаргин

В Саратовской области под систему оценки качества работы KPI попадут главы районов, заявляет ВРИО губернатора Роман Бусаргин.

Главы районов теперь тоже будут оцениваться по ряду показателей. По словам Романа Бусаргина, главными для них будут являться: выстраивание обратной связи с жителями, реализация запланированных на 2022 год федеральных и региональных проектов, а также вхождение районов в нацпроекты и госпрограммы.

Ранее ВРИО губернатора сообщал, что исходя из показателей KPI чиновников будет формироваться их заработная плата.

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