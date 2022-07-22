В саратовском питомнике УФСИН подготовили щенков для службы

Фото: УФСИН по Саратовской области

Щенки из питомника служебного собаководства УФСИН России по Саратовской области поедут служить в Самарскую область. Сегодня, 22 июля, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Из питомника в руки новых хозяев отправили четырехмесячных немецких овчарок Энди, Эрвина, Эрика, Энджи, Эри, Эриса, Эсму и Эстер. Они будут служить в УФСИН по Самарской области. В 2022 году саратовский племенной питомник уже отправлял десять щенков в Республику Дагестан и Воронежскую область.

Всего в учреждениях УФСИН России по Саратовской области служат более 150 специалистов-кинологов и около 240 служебных собак. Помимо немецких овчарок есть пять бельгийских овчарок, ротвейлер и ризеншнауцер. Смотрите больше фото в нашем Телеграм-канале.

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