фото: УФСБ

Экс-глава администрации МО в Ртищевском районе оштрафован за подлог и присвоение чужих денег. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Судом и следствием установлено, что 16 марта 2021 года глава администрации одного из МО Ртищевского района фиктивно устроил свою родственниц в орган МСУ. Дальше экс-чиновник до января 2022 года получал зарплату вместо реально не работавшей женщины на основании фиктивных документов. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

Противоправные действия чиновника выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

Приговором суда назначено наказание в виде штрафа в сумме 120 тысяч рублей.

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